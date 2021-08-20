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dv.ee

20 августа 2021 в 7:25 Поделиться:









С 26 августа в общественных местах вновь придется носить маску

Правительство Эстонии приняло решение, в соответствии с которым с 26 августа в тех публичных помещениях, где не проводится контроль сертификатов о вакцинации и COVID-справок, нужно будет носить маску.

Человек в маске (иллюстративное фото) Фото: ALBERTO LINGRIA, Reuters/Scanpix

Кроме того, в публичных местах, где требуется проверять эпидемиологическую безопасность, этой проверке должны подвергаться все клиенты и участники вне зависимости от их количества, сообщает пресс-служба правительства.