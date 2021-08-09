Новые ограничения: для крупных мероприятий потребуется COVID-сертификат
Согласно распоряжению правительства, с сегодняшнего дня при отсутствии эпидемиологического контроля в мероприятиях, проводимых в помещениях, могут участвовать до 50 человек, на открытом воздухе – до 100 человек.
Если в мероприятии, устроенном в помещении, участвует более 50 человек, а вне помещения – более 100 человек, организаторы обязаны обеспечить эпидемиологическую безопасность всех присутствующих и ее проверку.
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