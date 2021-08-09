dv.ee • 9 августа 2021 в 6:38
Подсказка
Только для подписчиков
Коронавирус

Новые ограничения: для крупных мероприятий потребуется COVID-сертификат

Согласно распоряжению правительства, с сегодняшнего дня при отсутствии эпидемиологического контроля в мероприятиях, проводимых в помещениях, могут участвовать до 50 человек, на открытом воздухе – до 100 человек.

Иллюстративное фото  Фото: Krzysztof Kaniewski, Reuters/Scanpix

Если в мероприятии, устроенном в помещении, участвует более 50 человек, а вне помещения – более 100 человек, организаторы обязаны обеспечить эпидемиологическую безопасность всех присутствующих и ее проверку.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Коронавирус
    Кризис
    Медицина
    Здоровье
    Правительство
    Эстония
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи