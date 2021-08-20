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    Сотрудники Natura Siberica в России массово увольняются и уходят в отпуска

    Из центрального офиса российской косметической компании Natura Siberica на этой неделе уволилось 60% работников, сообщает портал vc.ru.

    Производство Natura Siberica в Эстонии (иллюстративное фото)Фото: Андрас Кралла
    Ещё более 100 сотрудников ушли в отпуск и планируют подать заявления об уходе, если ситуация не разрешится в пользу Ирины Трубниковой - первой жены основателя компании Natura Siberica Андрея Трубникова, информирует vc.ru.
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