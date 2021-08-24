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24 августа 2021 в 7:27 Поделиться:









МВФ объявил о начале распределения $650 млрд для поддержки мировой экономики

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Фото: FABRICE COFFRINI

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о начале распределения резервных активов организации на рекордную сумму в размере $650 млрд для помощи в восстановлении мировой экономики, пишет TACC.

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"СДР распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Это означает, что порядка $275 млрд пойдет странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, а порядка $21 млрд из этой суммы получат страны с низким уровнем дохода, что в ряде случаев будет эквивалентно сумме в размере почти 6% ВВП", - отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

При этом, по ее словам, фонд будет поощрять перенаправление части СДР от государств, которые находятся в более сильном экономическом положении, тем странам, "которые больше всего нуждаются" в этом, в том числе через фонды, специально созданные МВФ.

В распространенном на прошлой неделе письменном заявлении пресс-службы МВФ отмечалось, что радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не сможет получить доступ к выделяемым Афганистану СДР в связи с проблемой признания власти талибов в республике.

Как пишет " Громадське ", Украина уже получила свою часть денег. По словам первой заместительницы главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой, 23 августа на счет Украины в МВФ уже перечислили 1,9 миллиарда СПЗ, что составляет около 2,7 миллиарда долларов. В Нацбанке Украины назвали это «замечательным подарком ко Дню Независимости».