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МВФ направит 650 млрд долларов на поддержку мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) принял беспрецедентное решение выделить 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики после пандемии. Примерно половина этой суммы будет направлена на поддержку развивающихся стран, сообщает Financial Times.

Глава МВФ Кристалина Георгиева Фото: Liu Jie, Xinhua via ZUMA Wire

Международный валютный фонд выделит на эти цели 456 млрд SDR (единица расчета МВФ, общая сумма эквивалентна 650 млрд долларов) из собственных резервов, информирует Financial Times.