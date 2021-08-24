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    СМИ: Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»

    Директор ЦРУ Уильям Бернс.Фото: Saul Loeb - Pool Via Cnp, Scanpix

    Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения «Талибан» Абдулом Гани Барадаром, сообщает Lenta со ссылкой на The Washington Post.

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    По данным издания, встреча прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане.
    В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа.
    При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула.
    В свою очередь, представители «Талибана» заявили, что США не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск.

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