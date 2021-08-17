Facebook запрещает весь контент, связанный с "Талибаном"

Руководство компании Facebook запретило любой контент, связанный с группировкой «Талибан» и ее поддержкой, на всех своих платформах, сообщает BBC News.

Молодой талиб делает селфи (иллюстративное фото) Фото: WAKIL KOHSAR, AFP

По словам представителей Facebook, что у компании есть специальная группа афганских экспертов, владеющих языками пушту и дари и знающих местный контекст, для отслеживания и удаления подобного контента, пишет BBC News.