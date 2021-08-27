Глава Eesti Energia: стабильных цен на электроэнергию ждать не стоит

Передовая ДВ: а дальше-то что?

Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.

Есть один известный российский футболист (Александр Мостовой), над которым любят потешаться за то, что он часто произносит фразу: «А дальше-то что?». Скажем, забил кто-нибудь гол на Чемпионате мира, а Мостовой тут же возразит: «Ну забил он гол какой-то Мексике. А дальше-то что?». Похоже, нашей энергетике очень нужен свой Александр Мостовой.