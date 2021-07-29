Eesti Energia бьет рекорды: оборот в первом полугодии достиг 538 млн евро
Генеральный директор Eesti Energia Хандо Суттер и финансовый директор компании Андри Авила. Фото: Andras Kralla
«Год назад ситуация была плачевной, однако сейчас – уже другое дело», - сказал генеральный директор Eesti Energia Хандо Суттер, подводя итоги компании за первое полугодие и второй квартал, пишет Äripäev.
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