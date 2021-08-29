Новости

dv.ee

29 августа 2021 в 13:11 Поделиться:









Таллинн ограничивает ночную продажу алкоголя: клубы смогли достичь компромисса со столичными властями

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

C сентября Таллинн ограничивает ночную продажу алкоголя. В будние дни алкоголь нельзя будет продавать с двух ночи до шести утра, в выходные продажа запрещена с трех ночи до семи утра. Ночные клубы, однако, смогли достичь компромисса со столичными властями, пишет Ärileht.

«Я не понимаю, чего правительство пытается добиться этим решением», — отмечает представитель бара Pudel, находящегося в столичном районе Теллискиви. По его словам, ночной запрет на продажу алкоголя не означает, что люди перестанут пить после установленного городом времени.