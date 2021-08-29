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    Зафиксировано 330 новых случаев коронавируса

    Вакцинация. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии было сделано 4373 первичных теста на коронавирус, 330 тестов (7,5% от общего числа) дали положительный результат.

    По данным Департамента здоровья, в 70,9% случаев инфицированные не были вакцинированы.
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