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    Хелениус: президент должен быть полной противоположностью Керт Кинго

    Йоаким Хелениус.Фото: Raul Mee

    Инвестор Йоаким Хелениус хочет, чтобы на посту президента Эстонии осталась Керсти Кальюлайд. По его мнению, она хорошо представляет Эстонию на международном уровне и завела много контактов, в то время как новому президенту придётся всё это создавать с нуля.

    «Кальюлайд хорошо представляет Эстонию на международном уровне. У неё налажено немало контактов, и она знакома практически со всеми лидерами важных для Эстонии стран, включая Путина. Поэтому если она останется на посту президента, то работать будет очень эффективно, в то время как новому человеку нужно будет всё это создавать с нуля (и пока он этого не сделает, будет бесполезен на своём посту), - рассуждает Хелениус. - На внутреннеполитическом уровне Кальюлайд нередко выражала своё мнение, но мне не кажется это чем-то негативным. Так что я бы очень хотел, чтобы Кальюлайд осталась».
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