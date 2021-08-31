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31 августа 2021 в 12:23 Поделиться:









Оборот разработчика ПО Helmes увеличился до 47,5 млн евро

Партнёр и член правления Helmes Андрес Кальо. Фото: Helmes

Консолидированный оборот международной фирмы-разработчика программного обеспечения Helmes увеличился в 2020 году на 13% и составил 47,5 миллиона евро. EBITDA за отчётный год выросла до 8,2 миллиона евро, и чистая прибыль достигла 6,9 миллиона евро, сообщила компания в пресс-релизе.

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По словам Андреса Кальо, партнёра и члена правления Helmes, весной прошлого года, когда начался коронакризис, мир на какой-то момент замер, но на Helmes кризис не оказал продолжительного негативного влияния, и рост компании продолжился. «У нас с клиентами давние и долгосрочные отношения, и большинство из них продолжили работу в ранее запланированных объёмах. Кроме того, несмотря на разразившийся экономический кризис, мы завершили приобретение предприятия в Латвии. По состоянию на текущий момент, мы можем прогнозировать, что результаты за 2021 год будут ещё лучше, и объёмы бизнеса продолжат расти хорошими темпами. Спрос на услуги компаний-разработчиков программного обеспечения за последний год только увеличился».

Основным направлением деятельности Helmes является разработка программных систем. Экспортный оборот компании в прошлом году достиг 32,8 миллиона евро (рост в годовом сравнении составил 17%). Расширение коммерческой деятельности произошло прежде всего в США, Германии, Франции и Великобритании.

Расширение присутствия в странах Балтии и рост объёмов на латвийском рынке были достигнуты за счёт интегрирования в Helmes предприятия по разработке программного обеспечения T2T, которое было приобретено в августе 2020 года. Это предприятие теперь работает под названием Helmes Latvia. По словам Кальо, Helmes в настоящее время расширяет свою деятельность на нескольких новых рынках, как посредством приобретений, так и посредством открытия новых офисов.

Helmes – международная фирма-разработчик программного обеспечения, осуществляющая свою деятельность на 23 рынках. Helmes имеет офисы и центры разработки ПО в пяти странах, в которых работают около 1000+ экспертов по программному обеспечению, предприятием созданы критически важные для бизнеса программные решения более чем для 500 организаций по всему миру. В число клиентов Helmes входят такие международные организации и предприятия, как Telia, ServiceChannel, Solera Audatex, ОЭСР и Kühne-Nagel.