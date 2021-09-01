EAS: расходы иностранного специалиста в Эстонии могут достигать 30 000 евро за полгода

Тамкиви: к 2030 году в ИТ-сфере может быть занято до 80 000 человек

По мнению основателя стартап-компании Teleport Стена Тамкиви, к 2030 году в ИТ-секторе Эстонии может работать от 60 000 до 80 000 человек, однако этого можно достичь только инвестирую в сферу образования, пишет