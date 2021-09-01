Новости

dv.ee

1 сентября 2021 в 7:44 Поделиться:









Таллинн продлевает льготы на аренду для предпринимателей

Старый город. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Таллиннская городская управа приняла пакет мер помощи, предусматривающий поддержку горожан и предпринимателей в период с начала сентября и до конца года. Таллинн продолжит выплачивать горожанам компенсацию за первый день больничного листа, а для предпринимателей до конца года предусматриваются льготы на аренду принадлежащих городу коммерческих помещений, сообщает пресс-служба горуправы.

«Борьба с последствиями пандемии коронавирусной инфекции должна быть комплексной, - отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. - Это означает, что наряду с деятельностью в области здравоохранения следует применять также профилактические социальные и поддерживающие меры. Город оперативно среагировал уже на первую волну коронавирусной инфекции, предложив меры поддержки, направленные на горожан и предпринимателей. К настоящему моменту у нас сформировалась структура пособий, направленная на смягчение негативных последствий пандемии».