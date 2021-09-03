Количество пассажиров Tallink в августе уменьшилось

Антти Моппель: кому выгодно повышение акциза на дизельное топливо?
«Чьи интересы будет преследовать повышение акциза на дизельное топливо в 2022 году?» - таким вопросом задается акционер топливной компании Olerex Антти Моппель, комментируя рекордные результаты эстонской экономики во втором квартале нынешнего года.
«Чьи интересы будет преследовать повышение акциза на дизельное топливо в 2022 году?» - таким вопросом задается акционер топливной компании Olerex Антти Моппель, комментируя рекордные результаты эстонской экономики во втором квартале нынешнего года.