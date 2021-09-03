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dv.ee

3 сентября 2021 в 8:11 Поделиться:









Зафиксировано 346 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

За сутки в Эстонии было сделано 5053 первичных теста на коронавирус, 346 тестов (6,8% от общего числа) дали положительный результат.

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 353,6 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро 1 сентября в больницах страны находятся 135 пациентов с коронавирусом. За сутки скончался один человек.

Как минимум одну дозу вакцины получили 730 532 жителя Эстонии, у 635 684 из них иммунизация завершена.