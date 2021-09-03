Зафиксировано 346 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann
За сутки в Эстонии было сделано 5053 первичных теста на коронавирус, 346 тестов (6,8% от общего числа) дали положительный результат.
Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 353,6 случая на 100 000 жителей.
По состоянию на утро 1 сентября в больницах страны находятся 135 пациентов с коронавирусом. За сутки скончался один человек.
Как минимум одну дозу вакцины получили 730 532 жителя Эстонии, у 635 684 из них иммунизация завершена.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: