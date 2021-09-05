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    Адамсон – о решении Olerex: мы не поддерживаем управление, основанное на приказах и запретах

    Генеральный директор AS Alexela Айво Адамсон.Фото: Liis Treimann

    В четверг стало известно, что Olerex планирует выплачивать премии вакцинированным сотрудникам заправочных станций. Руководитель сети АЗС Alexela подверг критике данное решение, пишет Ärileht.

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