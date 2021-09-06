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6 сентября 2021 в 8:52 Поделиться:









Юллар Ланно уходит с должности генерального директора Департамента здоровья

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно. Фото: Scanpix

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно в понедельник, 6 сентября, сообщил о желании уйти в отставку, передают rus.err.ee.

Ланно сказал на заседании специальной комиссии парламента по контролю за госбюджетом, отвечая на вопрос председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, что он сам принял решение уйти в отставку, а не по предложению министра здоровья и труда.

Ланно руководит департаментом чуть меньше года, вступив в должность 1 октября.

Он оказался под сильным давлением общественности после случившегося летом инцидента на холодильном складе Департамента здоровья, когда из-за повышения температуры было уничтожено большое количество вакцин и медикаментов.