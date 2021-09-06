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    Юллар Ланно уходит с должности генерального директора Департамента здоровья

    Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.Фото: Scanpix

    Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно в понедельник, 6 сентября, сообщил о желании уйти в отставку, передают rus.err.ee.

    Ланно сказал на заседании специальной комиссии парламента по контролю за госбюджетом, отвечая на вопрос председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, что он сам принял решение уйти в отставку, а не по предложению министра здоровья и труда.
    Ланно руководит департаментом чуть меньше года, вступив в должность 1 октября.
    Он оказался под сильным давлением общественности после случившегося летом инцидента на холодильном складе Департамента здоровья, когда из-за повышения температуры было уничтожено большое количество вакцин и медикаментов.

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