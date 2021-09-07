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dv.ee

7 сентября 2021 в 7:07 Поделиться:









День прав потребителя сосредоточится на пенсионной системе, арендных отношениях и электронной торговле

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Программа Дня прав потребителя, который состоится в Таллинне во вторник, 7 сентября, сфокусируется на пенсионной системе и инвестициях в будущее, а также на важнейших аспектах арендных отношений и безопасной электронной торговле, сообщает столичная пресс-служба.

Столичный День прав потребителя «Разумные сделки» состоится 7 сентября в 11.00 в конференц-центре Виру (пл. Виру, 4), а за прямой трансляцией мероприятия можно будет следить на сайте www.tallinn.ee/tarbija. На месте будет организован синхронный перевод на русский язык, участие бесплатное. Модератор мероприятия - Ээро Рейну.