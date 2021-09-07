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7 сентября 2021 в 11:51 Поделиться:









Каллас обсудила с министром торговли США развитие экономического сотрудничества

Министр торговли США Джина Раймондо (слева) и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Pressifoto

Премьер-министр Кая Каллас обсудила на встрече с министром торговли Соединенных Штатов Джиной Раймондо укрепление сотрудничества между Эстонией и Соединенными Штатами. Во встрече принимала участие также министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам Каллас, Эстония, проводя Таллиннский цифровой саммит, хочет тем самым способствовать объединению разделяющих одни и те же ценности обществ и государств через цифровую инфраструктуру. «Я надеюсь, что сегодняшние встречи подарят идеи и для «Саммита за демократию» под председательством президента Байдена», - сказала премьер-министр.