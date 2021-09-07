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    Зафиксировано 212 новых случаев коронавируса, скончались трое человек

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии было сделано 5194 первичных теста на коронавирус, 391 тест дал положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 368,5 случая на 100 000 жителей.
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