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    Зарегистрированная безработица в Эстонии уменьшилась до 7,1%

    Иллюстративное фото.Фото: Raul Mee

    В конце августа насчитывалось 46 646 зарегистрированных безработных, сообщает rus.err.ee.

    Согласно данным Кассы по безработице, эта цифра составляет 7,1% рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста; по сравнению с предыдущим месяцем количество безработных уменьшилось на 0,3 процентных пункта.
    В августе было зарегистрировано 5773 новых безработных, месяцем ранее - 6084 и годом ранее, то есть в августе 2020 года - 6944, свидетельствует статистика Кассы по безработице.
    В конце августа уровень зарегистрированной безработицы был самым высоким в Ида-Вирумаа, достигнув 11,8%. Далее следуют Валгамаа (9,2%), Пылвамаа (7,8%) и Вырумаа (7,4%).
    Самый низкий уровень безработицы был на Хийумаа (4%).

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