В понедельник будет рекордная цена на электричество

Чистая прибыль Coop в августе превысила миллион евро

Если в июле прибыль Coop Pank достигла рекордного уровня, то в августе она была немного скромнее. В то же время в годовом сравнении прибыль выросла почти вдвое, пишет

Если в июле прибыль Coop Pank достигла рекордного уровня, то в августе она была немного скромнее. В то же время в годовом сравнении прибыль выросла почти вдвое, пишет