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    Скандинавский алкогольный гигант покупает эстонского производителя пива Tanker

    Один из основателей и генеральный директор Tanker Яанис Таммела.Фото: Andras Kralla

    Международный производитель и дистрибьютор напитков Royal Unibrew покупает 100% акций эстонского производителя крафтового пива Tanker, пишет Äripäev.

    Цель инвестиции Royal Unibrew - укрепить позиции компании на рынке за счет аутентичного эстонского торгового знака и организации. Сделка охватывает 100% акций Tanker, сумма инвестиции не разглашается.
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