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13 сентября 2021 в 6:44 Поделиться:









В Эстонии пройдет массовая кампания по вакцинации без предварительной регистрации

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

С 13 до 19 сентября во всех уездах Эстонии можно будет получить вакцину от COVID-19, в том числе в вечернее время и на выходных. С собой нужно взять только удостоверяющий личность документ. Возможности для вакцинации будут предоставлять аптеки, а также вакцинационные пункты на парковках при торговых центрах, на общественных площадях, перед магазинами, и вакцинационные автобусы, курсирующие между населёнными пунктами, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.

«Мы все помним трудную зиму и весну, когда больницы были переполнены заболевшими COVID-19 пациентами, и для предупреждения перегрузки системы здравоохранения пришлось применить ограничения для значительной части общественной жизни. Единственная возможность для предотвращения третьей волны — это вакцинация. Всем нам необходимо защитить себя в сезон вирусов вакциной против COVID-19, - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк. - Призываю всех, кто ещё не защитил себя и близких с помощью вакцинации, воспользоваться этой возможностью».