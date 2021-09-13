В Эстонии пройдет массовая кампания по вакцинации без предварительной регистрации

С 13 до 19 сентября во всех уездах Эстонии можно будет получить вакцину от COVID-19, в том числе в вечернее время и на выходных. С собой нужно взять только удостоверяющий личность документ. Возможности для вакцинации будут предоставлять аптеки, а также вакцинационные пункты на парковках при торговых центрах, на общественных площадях, перед магазинами, и вакцинационные автобусы, курсирующие между населёнными пунктами, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.
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