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    Swedbank: наиболее образцовые вкладчики – люди пенсионного возраста

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В последние годы количество жителей Эстонии, имеющих сбережения, начало постепенно расти, и, по данным Swedbank, уже 22 процента клиентов создали резерв на три месяца и более. Об этом сообщает пресс-служба банка.

    «Хотя традиционно жители Эстонии не отличались особой склонностью к накоплению, в последние годы количество клиентов, у которых совсем нет сбережений, начало сокращаться. Ещё до получения денег из второй ступени, то есть по состоянию на конец августа, только за последние три месяца количество клиентов с запасом, по крайней мере, на один месяц увеличилось примерно на 17 000 человек. Конечно, свой вклад здесь внесла пандемия коронавируса, поскольку тратить деньги, например, на путешествия, стало труднее, но мы надеемся, что те, кто, благодаря наличию финансового буфера, почувствовали безопасность, не захотят отказываться от него, – сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.
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