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    В окружении Путина COVID-19 заразились несколько десятков человек

    На данный момент президент России Владимир Путин работает удаленно.Фото: Alexei Druzhinin, Scanpix

    Десятки заболевших COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина - это люди, обеспечивающие работу, быт, а также безопасность главы государства, пишет «Лента» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    Он уточнил, что в обеспечении работы и жизнедеятельности Путина участвует достаточно большое число людей. По утверждению пресс-секретаря президента, кто-то был заражен, и поскольку общение происходит между членами группы обеспечения, произошло инфицирование нескольких десятков сотрудников.
    Песков добавил, что в настоящее время проводится необходимое тестирование главы РФ на COVID-19, поскольку с одним из заразившихся Путин близко общался целый день.
    В связи с этим президент объявил о вынужденном уходе на самоизоляцию: участие в саммите ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе он примет в режиме онлайн.

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