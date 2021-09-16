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16 сентября 2021 в 12:08 Поделиться:









В окружении Путина COVID-19 заразились несколько десятков человек

На данный момент президент России Владимир Путин работает удаленно. Фото: Alexei Druzhinin, Scanpix

Десятки заболевших COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина - это люди, обеспечивающие работу, быт, а также безопасность главы государства, пишет «Лента» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что в обеспечении работы и жизнедеятельности Путина участвует достаточно большое число людей. По утверждению пресс-секретаря президента, кто-то был заражен, и поскольку общение происходит между членами группы обеспечения, произошло инфицирование нескольких десятков сотрудников.

Песков добавил, что в настоящее время проводится необходимое тестирование главы РФ на COVID-19, поскольку с одним из заразившихся Путин близко общался целый день.

В связи с этим президент объявил о вынужденном уходе на самоизоляцию: участие в саммите ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе он примет в режиме онлайн.