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dv.ee

17 сентября 2021 в 7:10 Поделиться:









Биржевые цены на электроэнергию падают второй день подряд

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Биржевые цены на электроэнергию, которые на этой неделе несколько раз обновляли рекорд, снижаются второй день подряд, пишет rus.err.ee.

Ожидается, что цена на электроэнергию на бирже NordPool в эстонской ценовой зоне в пятницу снизится в среднем до 141 евро за мегаватт-час, при этом еще в среду она достигла 160 евро.

Рост цен на электроэнергию вызван рядом факторов, включая подорожание ископаемого топлива и квоты на выбросы CO 2 .

Входящая в коалицию Центристская партия на этом фоне предложила не повышать акциз на электричество, но премьер-министр, лидер реформистов Кая Каллас к этой идее отнеслась скептически.

"Я боюсь, что это не даст людям заметного эффекта, и они не почувствуют уменьшения цен на электричество", - заявила она.