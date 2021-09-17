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    Биржевые цены на электроэнергию падают второй день подряд

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Биржевые цены на электроэнергию, которые на этой неделе несколько раз обновляли рекорд, снижаются второй день подряд, пишет rus.err.ee.

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    16 сентября 2021
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    Ожидается, что цена на электроэнергию на бирже NordPool в эстонской ценовой зоне в пятницу снизится в среднем до 141 евро за мегаватт-час, при этом еще в среду она достигла 160 евро.
    Рост цен на электроэнергию вызван рядом факторов, включая подорожание ископаемого топлива и квоты на выбросы CO2.
    Входящая в коалицию Центристская партия на этом фоне предложила не повышать акциз на электричество, но премьер-министр, лидер реформистов Кая Каллас к этой идее отнеслась скептически.
    "Я боюсь, что это не даст людям заметного эффекта, и они не почувствуют уменьшения цен на электричество", - заявила она.

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