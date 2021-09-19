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    Зафиксировано 462 новых случая коронавируса, скончались трое человек

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии были сделаны 5889 первичных тестов на коронавирус, 462 теста дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 457,5 случаев на 100 000 жителей.
    За сутки скончался один инфицированный коронавирусом человек.
    По состоянию на утро 19 сентября в больницах страны находятся 139 пациентов с коронавирусом, 70,2% из которых не были вакцинированы.
    За сутки было введено 3004 дозы вакцины. Охват вакцинацией взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 66,1%.

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