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    "Газпром" заподозрили в манипулировании ценами на газ в Европе

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно предостерег, что цены на газ в Европе вырастут еще больше.Фото: Valery Sharifulin, Scanpix

    Цены на природный газ в Европе с начала года выросли на 170%, и часть депутатов Европейского парламента подозревает, что российская газовая компания "Газпром" манипулирует рыночными ценами, передает rus.err.ee.

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    Заявление в адрес Европейской комиссии с требованием расследовать действия "Газпрома" подписали 42 депутата Европарламента.
    "Газпром" отказывается поставлять дополнительные объемы, хотя у него есть для этого достаточные производственные мощности", - говорится в заявлении.
    По оценке евродепутатов, "Газпром" оказывает давление на Европу, чтобы максимально ускорить запуск газопровода "Северный поток-2", который пока не соответствует правилам энергетического рынка ЕС.
    Глава "Газпрома" Алексей Миллер недавно предостерег, что цены на газ в Европе вырастут еще больше, объяснив это низким уровнем запасов в хранилищах.

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