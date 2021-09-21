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    Первый магазин IKEA в Эстонии откроется осенью 2022 года

    Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

    Строительство магазина шведской мебельной компании IKEA в волости Раэ под Таллинном продвигается по плану, и магазин откроется осенью следующего года, cообщил руководитель эстонского подразделения IKEA Кристиан Шнейдер.

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    По его словам, площадь магазина составит почти 30 000 кв. метров, а работу получат около 300 человек, пишет rus.err.ee.
    Помимо торговых залов, там разместится ресторан, рынок шведских продуктов питания и бистро.
    IKEA подписала договор на строительство магазина в марте этого года с компаниями Nordecon AS и Viljandi Real Estate OÜ: стоимость контракта составила почти 23 млн евро (без НСО).
    Кроме того, IKEA строит около торгового центра Lõunakeskus в Тарту пункт планирования и заказа продукции площадью 1000 кв. метров, который откроется в конце текущего года.

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