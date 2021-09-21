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    Зафиксировано 463 новых случая коронавируса, скончались пять человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии был сделан 6561 первичный тест на коронавирус, 463 теста дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 474,5 случая на 100 000 жителей.
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