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    Численность населения Таллинна растет уже более 20 лет

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Столичная горуправа подготовила свежий сборник статистических данных «Таллинн в цифрах 2021», который дает обзор развития столицы в самых различных областях на протяжении последних лет. Численность населения Таллинна растет уже более 20 лет, переступив в этом году отметку в 445 600 человек, сообщает столичная пресс-служба.

    Статистика показывает, что число жителей города неуклонно растет уже более 20 лет. Особенно серьезным был прирост населения в 2019 году, когда число зарегистрированных жителей Таллинна увеличилось на 5052 человека (или 1,2%). В прошлом, 2020 году, население увеличилось на 1762 человека (или 0,4%). Больше всего увеличилось количество жителей Кесклинна (2,2%) и Хааберсти (1,6%), снизилось в Нымме (1,2%) и Мустамяэ (0,2%).
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