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dv.ee

24 сентября 2021 в 6:50 Поделиться:









Изменятся правила проверки несовершеннолетних лиц на COVID-19

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Правительство уточнило связанные с COVID-19 правила, касающиеся пересечения границы детьми и молодыми людьми в возрасте младше 18 лет, а также теми, кому в этом учебном году исполнится 19 лет, и обязанности по самоизоляции. Новые требования распространяются на пребывающих в Эстонию из стран, где кумулятивный показатель заражения на 100 тысяч человек за последние 14 дней превышает 75, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В отношении детей моложе 12 лет начнет действовать правило, в соответствии с которым ребенок, прибывший с непереболевшим и невакцинированным родителем или опекуном, для освобождения от изоляции на третий день должен сдать тест ПЦР. В случае, если у ребенка нет симптомов заражения, в первый день по прибытии он может идти в школу или детский сад. Если результат сделанного на третий день теста будет отрицательным, он может продолжать посещать школу или детский сад. Если результат будет позитивным, ребенок должен будет находиться в карантине.