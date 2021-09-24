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24 сентября 2021 в 11:34 Поделиться:









Каллас: есть инвестиции, которые важнее сокращения бюджетного дефицита

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, с учетом быстрого роста экономики и цен в строительном секторе государству следует занимать скорее выжидательную позицию с инвестициями публичного сектора, откладывая их на период замедления роста, однако некоторые вложения все равно следует сделать уже сейчас, пишет rus.err.ee.

По ее словам, несмотря на прогнозируемый 10% экономический рост в текущем году, следующий госбюджет все равно будет дефицитным, хотя дефицит сократится по сравнению с первоначальными расчетами.

Это связано с необходимостью сделать определенные инвестиции, а также повысить зарплаты медикам, учителям, спасателям и полицейским, несмотря на то, что в периоды быстрого экономического роста государственные инвестиции лучше откладывать на период замедления экономики.

"Определенные крупные инвестиции - [железнодорожную магистраль] Rail Baltic и инфраструктуру - откладывать нельзя, мы их обязательно сделаем", - сказала премьер-министр.

Каллас пояснила, что возможности государства сдерживать инфляцию ограничены, и решение о главной мере против общего роста цен - заморозке акцизов - в правительстве уже принято.