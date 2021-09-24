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    Потисепп: в ближайшие месяцы в Эстонии подорожают продукты питания

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Повышение цен на продукты питания и услуги произойдет уже в ближайшие месяцы, заявила исполнительный директор Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, передает rus.err.ee.

    "Электроэнергия за год подорожала для производителей в 2,5 раза, газ – почти в три раза", – сообщила Потисепп в эфире Vikerraadio, добавив, что на 25% выросла и стоимость упаковки.
    Кроме того, выросли цены на сырье: рожь, к примеру, подорожала на 30%.
    "Давление ощущается во всей цепочке поставок, более справедливой оплаты также хотят фермеры, – добавила Потисепп. - Обычный потребитель не стерпит двукратное удорожание электроэнергии так легко, как обещают некоторые. Жизнь потребителей станет дороже".

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