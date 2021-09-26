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    Зафиксировано 465 новых случаев коронавируса, один человек скончался

    За минувшие сутки в Эстонии было сделано 4473 первичных теста на коронавирус, из них положительный результат дали 465 тестов.

    Вакцинация в Тарту (иллюстративное фото)Фото: Лийз Трейманн
    По данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончался один человек.
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