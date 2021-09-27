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    Финская ИТ-компания создаст сотню рабочих мест в Эстонии

    Благодаря технологии Unikie автомобили могут самостоятельно парковаться.Фото: Pasi Salminen photography oy

    Финская технологическая компания Unikie Oy создаст в Эстонии центр разработок: за два года планируется нанять сотню разработчиков программного обеспечения, пишет Ärileht.

    По словам директора предприятия Вилле Ильвеса, Unikie Oy является компанией так называемых глубоких технологий. Технология объединяет данные, полученные из различных источников, а затем преобразует их в информацию, которую можно использовать для управления оборудованием, транспортными средствами и процессами в режиме реального времени.
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