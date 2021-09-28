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    Керсти Кальюлайд не утвердила Закон о коллективном договоре

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд.Фото: Liis Treimann

    Президент Эстонии не утвердила принятый Рийгикогу 13 сентября Закон о коллективном договоре и в связи с этим закон о поправках к другим законам, и направила документ обратно в парламент для приведения его в соответствие с конституцией.

    По мнению главы государства, приняв закон, парламент нарушил закон о регламенте и распорядке работы Рийгикогу, пишет rus.err.ee.
    В своем решении Кальюлайд ссылается на ход работы парламента, где в период между вторым и третьим чтением законопроекта были внесены поправки в положение, касающееся вступления закона в силу.
    "Чтобы все представители народа имели возможность высказаться при формировании правового пространства, после второго чтения и до окончательного голосования разрешены некоторые технические исправления. Вопрос о вступлении закона в силу ни в коем случае не может быть технической проблемой, это обсуждение по существу, и сейчас это обсуждение отнято у членов парламента комиссией по социальным вопросам", - пояснила глава государства.

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