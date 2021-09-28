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    На ласнамяэском глинте планируют построить парк

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В районе Ласнамяэ, на пролегающем вдоль границ Кесклинна и Пирита плитняковом глинте, будет построена парковая зона протяженностью около девяти километров. Об этом сообщает столичная пресс-служба.

    По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, планируемый глинтовый парк станет важной частью городской сети экологичной мобильности, предусмотренной стратегией развития столицы.
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