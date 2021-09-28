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    Налоговая Великобритании оштрафовала Кристо Кяэрманна на 430 000 евро

    Соучредитель Wise Кристо Кяэрманн.Фото: Liis Treimann

    Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) оштрафовала соучредителя финансовой компании Wise Кристо Кяэрманна на 365 651 фунт стерлингов (428 063 евро), пишет ERR.

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