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    В Эстонии ужесточат ответственность за перебои в подаче электроэнергии

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас подписал поправки к положению, регулирующему качество сетевых услуг.

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    23 сентября 2021
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    Согласно обновленным правилам, у оператора сети будет только три дня на устранение сбоев в электроснабжении вместо нынешних пяти. Если оператор не может устранить неисправность в течение этого срока, он должен уменьшить оплату, которая взимается с потребителя, пишет rus.err.ee.
    Срок уведомления о плановых отключениях электроэнергии также будет изменен - с двух календарных дней до двух рабочих дней. Если ранее о работах в сети, запланированных на понедельник, можно было объявить в пятницу вечером, то теперь нужно будет сообщать в среду.
    Изменения вступят в силу первого октября.

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