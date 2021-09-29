Мировые цены на продовольствие могут вырасти из-за ситуации в Китае

Росту цен на нефть не видно конца

Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет

Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет