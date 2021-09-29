Мировые цены на продовольствие могут вырасти из-за ситуации в Китае
Сельское хозяйство. Китай. Фото: Shutterstock
Мировые цены на продовольствие могут вырасти, поскольку Китай ожидает трудности с урожаем, сообщает Lenta со ссылкой на Bloomberg.
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