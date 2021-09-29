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    Zalando инвестирует в финскую компанию по переработке текстиля

    Крупный немецкий онлайн-ритейлер Zalando планирует инвестировать в финскую компанию по переработке текстильной продукции Infinited Fiber Company (IFC), сообщает YLE.

    Логотип Zalando (иллюстративное фото)Фото: HANNIBAL HANSCHKE, Reuters/Scanpix
    Компания IFC собирается построить в Финляндии предприятие по производству тканей из текстильного вторсырья, информирует YLE.
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