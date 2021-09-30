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30 сентября 2021 в 11:40 Поделиться:









Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы

Экс-президент Франции Николя Саркози. Фото: Shutterstock

Парижский исправительный суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году и осудил его на один год заключения, при этом он будет отбывать этот срок вне тюрьмы и с электронным браслетом, сообщает TACC.

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В марте этого года Саркози был признан виновным в коррупции и торговле влиянием, а также осужден на три года тюрьмы, из которых два условные и один реальный, по делу о незаконной прослушке телефонных разговоров.

Теперь суд в течение пяти недель разбирал обширное дело, по которому, кроме бывшего президента, проходили еще 13 обвиняемых: юстиция обвиняла соратников экс-президента в партии "Республиканцы", а также коммуникационное агентство Bygmalion в фальсификации счетов в период предвыборного марафона.

Согласно французским законам, максимальный предел расходов, связанных с проведением избирательных компаний, составляет €22,5 млн, однако стоимость предвыборной кампании Саркози составила как минимум €42,8 млн.

Саркози не согласен с решением суда и планирует обжаловать его.