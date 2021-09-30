Правительство одобрило бюджет на 2022 год

Что может быть хуже инфляции? Стагфляция!

Рынки продолжают волноваться. Вчера случилось очередное снижение мировых индексов, превышающее 2%. Обвалом, это, конечно, не назовешь, но сентябрь, похоже, уже можно считать худшим месяцем на рынках с начала 2021 года. Беда в том, что впереди еще три месяца. Что принесут они, задается вопросом биржевой редактор Дмитрий Фефилов.

Рынки продолжают волноваться. Вчера случилось очередное снижение мировых индексов, превышающее 2%. Обвалом, это, конечно, не назовешь, но сентябрь, похоже, уже можно считать худшим месяцем на рынках с начала 2021 года. Беда в том, что впереди еще три месяца. Что принесут они, задается вопросом биржевой редактор Дмитрий Фефилов.