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    Правительство одобрило бюджет на 2022 год

    Премьер-министр Кая Каллас.Фото: Andras Kralla

    На заседании в четверг правительство одобрило проект госбюджета на 2022 год. Объем расходов госбюджета составит 13,6 млрд евро, что на полмиллиарда больше доходов, сообщает пресс-служба правительства.

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