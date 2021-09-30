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30 сентября 2021 в 7:35 Поделиться:









Вотум недоверия вице-мэру Таллинна Эхе Вырк не прошел

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк. Фото: Liis Treimann

Инициированный оппозиционными фракциями Таллиннского горсобрания вотум недоверия не набрал нужного количества голосов, и вице-мэр Таллинна Эха Вырк продолжит работать в должности вице-мэра.

Вотум недоверия провалился, поскольку из 79 членов горсобрания его поддержали всего 30 депутатов горсобрания. Чтобы вотум недоверия получил поддержку, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 40 депутатов горсобрания.

Поводом для попытки отправить Вырк в отставку стали предъявленные ей полицией в начале сентября подозрения в даче ложных показаний по уголовному делу о расследовании крупного пожертвования, сделанного Центристской партии в 2020-м году, сообщает rus.err.ee. Сама Эха Вырк ранее заявляла, что она просто не помнила деталей той истории, открестившись от подозрений в намеренной лжи и заявив, что не видит причин для своей отставки.

На заседании в четверг Вырк добавила, что в рамках данного дела, материалы которого уже ушли в суд, обвинения не предъявлены ни Центристской партии, ни ее ключевым фигурам.

У депутатов при этом не было возможности задавать Эхе Вырк свои вопросы.