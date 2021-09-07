  • Поделиться:

    Дело о пожертвовании: в поле зрения полиции попала вице-мэр Таллинна

    На прошлой неделе представители полиции посетили вице-мэра Таллинна Эху Вырк (Центристская партия), после чего чиновница отбыла вместе с ними в неизвестном направлении, сообщает портал Delfi.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Дело о пожертвовании: в поле зрения полиции попала вице-мэр Таллинна
    Таллиннская биржа падает Coop -13% и LHV -6%
    Министерство образования подало гражданский иск против Майлис Репс
    Инвестор
    Пенсионные фонды LHV продали все акции Coop
    В последние месяцы пенсионные фонды LHV занимаются продажей акций Coop. В июле фонды LHV продали 194 118 акций Coop, а в первую неделю августа – еще 220 000 акций, пишет
    В последние месяцы пенсионные фонды LHV занимаются продажей акций Coop. В июле фонды LHV продали 194 118 акций Coop, а в первую неделю августа – еще 220 000 акций, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Либман: лозунги «Отечества» возвращают страну в 90-е годы
    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Лозунги, взятые на вооружение партией «Отечество», возвращают страну куда-то в 90-е годы, однако известно же, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, даже если очень постараться прикрыть обветшавшее и прохудившееся исподнее яркими одеждами прогресса, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение