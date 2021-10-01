Аас: на Rail Baltic не хватает 400 млн евро, проект затянется на четыре года

Enefit Green выходит на биржу: на что эксперты обращают внимание инвесторов

По оценке экспертов, успеху выхода Enefit Green на биржу будет способствовать интерес институциональных и розничных инвесторов, но до публикации проспекта сложно сказать что-либо о стоимости предприятия. Тем более что неизвестно, сколько компания планирует привлечь капитала.

По оценке экспертов, успеху выхода Enefit Green на биржу будет способствовать интерес институциональных и розничных инвесторов, но до публикации проспекта сложно сказать что-либо о стоимости предприятия. Тем более что неизвестно, сколько компания планирует привлечь капитала.