  • Поделиться:

    Аас: на Rail Baltic не хватает 400 млн евро, проект затянется на четыре года

    Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.Фото: Liis Treimann

    По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, на строительство железнодорожной магистрали Rail Baltic не хватает 400 млн евро, и проект будет воплощен в жизнь на четыре года позже.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Кто они, самые богатые женщины Эстонии?
    First Solar – стоит ли включить в портфель «солнечную» бумагу?
    ТОП самых богатых людей Эстонии: лидируют молодые бизнесмены
    Инвестор
    Enefit Green выходит на биржу: на что эксперты обращают внимание инвесторов
    По оценке экспертов, успеху выхода Enefit Green на биржу будет способствовать интерес институциональных и розничных инвесторов, но до публикации проспекта сложно сказать что-либо о стоимости предприятия. Тем более что неизвестно, сколько компания планирует привлечь капитала.
    По оценке экспертов, успеху выхода Enefit Green на биржу будет способствовать интерес институциональных и розничных инвесторов, но до публикации проспекта сложно сказать что-либо о стоимости предприятия. Тем более что неизвестно, сколько компания планирует привлечь капитала.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Как накопить к пенсии миллион?
    С помощью взносов во вторую ступень можно лучше обеспечить своё будущее, но, чтобы стать миллионером после выхода на пенсию, необходимо делать дополнительные накопления, например, в третью ступень. Антон Скворцов, риск-менеджер Luminor, рассказывает о том, как можно накопить миллион евро, и о чем нужно помнить, чтобы обеспечить благополучие на пенсии.
    С помощью взносов во вторую ступень можно лучше обеспечить своё будущее, но, чтобы стать миллионером после выхода на пенсию, необходимо делать дополнительные накопления, например, в третью ступень. Антон Скворцов, риск-менеджер Luminor, рассказывает о том, как можно накопить миллион евро, и о чем нужно помнить, чтобы обеспечить благополучие на пенсии.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение